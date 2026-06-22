昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレント・辻希美の３９歳誕生会に豪華メンツが集合し、話題になっている。辻は２２日までにインスタグラムで「時差投稿になりますが先日６月１７日に３９歳になりました沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」と誕生日パーティーを開いたことを報告。「３０代ラスト健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張りますこれからもこんな私ですが、宜しく