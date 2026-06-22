全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。実戦形式に登板した関大・米沢友翔（４年＝金沢）は２回を２安打１失点１死球と苦しんだものの、４奪三振をマークして代表入りとなった。５回から