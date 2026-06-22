森保ジャパンのエースが見せた試合後の振る舞いが話題に現地6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）チュニジア戦で2得点を挙げた日本代表FW上田綺世が見せたピッチ上でのワンシーンが、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。試合後の振る舞いに、「エースの品格」「日本人として見習うべき存在」と称賛の声が相次いでいる。礼を尽くした。激闘を終えたばかりの上田。スタジアムに駆けつけたサポーターのもとへ歩み寄る