中国国有観光大手傘下の旅行会社が日本団体旅行商品の販売を始めたが、翌日、募集を中断した。昨年末から急減した中国人の日本旅行が再開されるという期待が高まったが、関連報道が出ると中国当局がまたブレーキをかけたのではという見方が出ている。20日の読売新聞や日本テレビなどの報道によると、中国の国営観光大手「中国旅遊集団」傘下の旅行会社が、夏休みシーズンの7〜8月に出発する6泊7日の日程の日本団体旅行商品をインタ