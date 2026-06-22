22日午前5時ごろ、山形市下東山の山林でクマ1頭が目撃されました。現場は高瀬コミセンから西に約1.5キロです。22日午前5時半ごろ、山形市上東山の山林でクマ1頭が目撃されました。現場は平石水公民館から東に約1キロです。22日午前9時ごろ、山形市岩波の山林でクマ1頭が目撃されました。現場は岩波バス停から南東に約500メートルです。