韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営支持率が5週連続で下落し、就任後初めて否定評価が肯定評価を上回ったとの世論調査結果が発表された。22日、リアルメーターがエネルギー経済新聞の依頼で15〜19日に全国の18歳以上の有権者2517人を対象に実施した調査によると、李大統領の国政運営に対する肯定評価は46．7％で、前週比4．8ポイント下落した。否定評価は49．7％で、5．5ポイント上昇した。李大統領の就任後、否定評