東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象に、2026年9月1日(火)から9月30日(水)の間、どちらかのパークへ通常価格より1,500円~1,900円お得な特別価格で入園できる「カレッジパスポート (期間限定)」を販売！通常価格より1,500円~1,900円を差し引いた価格でパークを楽しむことができます。 東京ディズニーリゾート 「カレッジパスポート (期間限定)」