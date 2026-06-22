歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。印象がガラリと変わった近影を公開し、ファンから驚く声が集まっている。【別カット】「うぉーめっちゃかわ」“印象ガラリ”な黒髪姿を披露したきゃりーぱみゅぱみゅきゃりーは「New me」とつづり、ヘアカラーを黒に大胆にイメージチェンジした写真を3枚投稿。写真には、ボブくらいの長さにカットされた黒髪を披露し、衣装もカラフルな印象から一変、黒