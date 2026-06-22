北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、旭川地裁は懲役27年の実刑判決を言い渡しました。裁判は22日午後3時から始まり、判決が言い渡されると、内田梨瑚被告は数回うなずいていました。殺人などの罪に問われていた内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害し