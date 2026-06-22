RCC中国放送は22日、公式サイトを更新。青山学院大学陸上競技部の原晋監督が、番組収録中に右足首骨折をしたことを報告した。【写真】昨年…しゃべくり007に出演した原晋監督サイトでは「6月16日に行われたテレビ番組『イマナマ！』のコーナー企画の収録で、出演者である青山学院大学陸上競技部の原晋監督がロードバイク型の自転車で広島競輪場のバンクを体験走行中に転倒しました。直ちに収録を中止し、原監督に広島市内の医