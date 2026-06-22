NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。楽天は西垣雅矢投手と日當直喜投手を1軍登録し、宋家豪投手と鈴木翔天投手を登録抹消しました。西垣投手は11日に抹消されて以来、約10日ぶりの1軍復帰。今季26試合登板で3勝3敗8ホールド、防御率5.40です。ファームでは2試合で計2イニングを投げて、1失点となっています。日當投手は5月25日の抹消以来、今季2度目の昇格。5月19日に今季初昇格するも1軍では登板機会がありませんでした。ファ