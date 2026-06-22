元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは「笑点」でおなじみ、年間900席以上の高座に上がる超売れっ子の落語家・春風亭一之輔師匠。タイ料理が大好きという一之輔さんと向かったのは、西大井の人気大衆酒場「とりいち」。鮮度抜群の刺身から創作エスニック、季節のジビエまで、多彩な料理が並ぶ“酒飲みの桃源郷”で、絶品おつまみを次々と堪能。さらに今年60周年を迎