北海道・知床の沖合で、観光船の前に現れたシャチの群れ＝22日午後世界自然遺産の北海道・知床沖を、シャチの群れが悠々と泳ぎ、観光船の乗客を魅了している。22日午後は知床半島東側の羅臼港を出た後、約4キロ沖合で2〜5頭の群れで泳ぐシャチ十数頭に遭遇。白い個体も交ざっており、乗客らは「すごい」「見えた」と歓声を上げた。名古屋市の会社員川崎天響さん（22）は「水族館とは違った野生のかっこよさがある。白いシャチ