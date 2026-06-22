元バレーボール女子日本代表・古賀紗理那さんが２０日、インスタグラムを更新。昨年１２月に夫でバレーボール男子日本代表・西田有志との間に誕生した第１子の後ろ姿を投稿し、反響を集めた。古賀さんは愛犬のハリソンとチャーリーの誕生日をそれぞれ祝福。「大好き！心からおめでとういつもありがとう」と、腹ばいで愛犬と並ぶ我が子の姿も投稿した。貴重なショットに元バレーボール日本代表・狩野舞子さんも「癒されるー