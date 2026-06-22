アメリカの首都ワシントンD.C.の民主党市長予備選で、アメリカ民主社会主義者（DSA）所属のジェニース・ルイス・ジョージ市議が勝利した。民主党が圧倒的に強いワシントンでは、予備選の勝利は事実上の当選を意味する。2027年1月、米国の首都には史上初の「民主社会主義者市長」が誕生する見通しだが、ニューヨークのゾーラン・マムダニ市長、シアトルのケイテイ・ウィルソン市長に次いで首都にDSAの市長が選出される意味は大きい