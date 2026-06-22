ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが6月20日、インスタグラムを更新。髪をバッサリと切ったことを報告しました。【写真を見る】【 加藤綾菜 】「カトちゃんも短くなってサッパリ」バッサリ髪カットで爽やかイメチェン夫婦揃っての新ヘアに絶賛の声投稿では「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！カトちゃんも短くなってサッパリ」とつづり、ヘアカット後の私服姿の写真を複数