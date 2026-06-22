俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。MCの林修氏からの問いかけに驚きの表情を見せた。林氏から「宝酒造の林光一ってご存じないですか？」と質問され、舘は「林さんね」と知っていた様子。林氏は「あれ、僕の父です」と答え、舘は「本当に!?あ、そう…」と驚いた。林氏は「広報部長とかやってて、石原軍団の方とはかなりお世話になりまして」と伝えると、舘も「そうですか。林さん