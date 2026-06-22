犬の脳の主な仕組み 犬の脳は複雑に見えますが、「生命維持」「感情」「考える・学ぶ」の3つで捉えると理解しやすくなります。どれかひとつが独立して動くのではなく、3つが連携することで行動が生まれます。 脳幹：生きるための自動機能を担当 呼吸、心拍、体温調節など、意識しなくても働き続ける生命維持の機能を担う部分です。 犬が眠っている間も体が正常に動き続けているのは、この脳幹がしっかり機能してい