『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したコラボレーションカフェが、渋谷・心斎橋・名古屋のPARCO内「THE GUEST CAFE BY PARCO」にて期間限定で開催される。 【写真】島二郎のカツカレーと貝汁、人魚の煮つけ……コラボカフェメニューを見る 本カフェは、株式会社パルコが運営する「THE GUEST CAFE BY PARCO」が展開するもので、渋谷PARCO店は7月10日から、心斎橋PARCO店