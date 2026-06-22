アップル（Apple）は、Apple TVで「フライデーナイト ベースボール ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレス」を27日10時45分（日本時間）に生配信する。 このカードは、Apple TVの「フライデーナイト ベースボール」第5シーズンとして展開される、MLBライブ配信の注目試合のひとつ。 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジ