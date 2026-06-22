MATECHは22日、新型モバイルバッテリー「MagOn Prime Ultra Slim 5000」を発売した。価格は6990円。 「MagOn Prime Ultra Slim 5000」は、5000mAhのQi2対応モバイルバッテリーとして世界最薄クラスとなる、厚さ6.9mmのモバイルバッテリー。重さは99g。対応するスマートフォンに磁力で装着して充電できる。 搭載するリチウムポリマー電池を専用設計することにより、本体の薄型化を