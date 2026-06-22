決勝トーナメント進出に暗雲が立ち込めている。ベルギー代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｇ組）で、イラン代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。序盤から試合を優位に進めたベルギーだったが、なかなか得点を奪えない。66分にはネイサン・ノイが一発退場となり、数的不利に。その後も最後まで１点が遠く、０−０で引き分けた。初戦のエジプト戦（１−１）に続くドローで、いまだ