ワールドカップ初出場国の歴史的快挙をオランダ国王がダンスで祝福した。現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＥ第２節で、初出場のキュラソー代表がエクアドル代表と対戦。守護神エロイ・ロームが15回のセーブを披露するなど大活躍し、０−０の引き分けに持ち込んで同国初となるＷ杯での勝点を獲得した。そんな歴史に残る偉業を達成したチームをオランダのウィレム＝アレクサンダー国王とマキシマ王妃が異例の行動