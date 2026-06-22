野中瑠衣がきつねダンスを披露した(C)産経新聞社バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が、6月21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムーソフトバンク戦にゲスト出演した。24歳の野中は、来年1月30日に同球場で開催の「SVリーグ・オールスターゲーム」のPRとして来場し、自身のインスタグラムのストーリーズには、そのときの様子を動画や写真で公開している。【動画】「超貴重！！」野