ロブレスキはスクバルとのトレードに指名されるのか(C)Getty Imagesドジャースのジャスティン・ロブレスキが、有力なトレード候補へと浮上しているという。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じた。【動画】大谷の圧巻16号シーン、第2子誕生を発表したばかりだ同メディアによれば、今夏のトレード期限（米東部時間8月3日午後6時）が近づく中、ドジャースは大型トレードの準備を進めている可能性があるという。さらに