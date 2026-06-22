マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。シルエット画像とともに、意味深な一言を投稿しました。【写真】マクドナルドの意味深な告知「妹、登場」と意味深な投稿同アカウントは「妹、登場」とつづり、写真を1枚載せています。写真は、ロングヘアの人物を黒いシルエットで写したもので、顔や正体は分からないようになっています。「妹」が誰を、あるいは何を指すのかは明かされておらず、今後の発表に向けた予告と