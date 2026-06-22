「折りたたみ式六角レンチセット」スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）のハンドツール「タフシリーズ」から、手軽に持ち運びやすいコンパクトなボディにプロ仕様の高耐久、高品質、高機能を実現した「折りたたみ式六角レンチセット」（品番：DWHT70267）を発表した。7月上旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。同製品は、8本（サイズ）の六角レンチを