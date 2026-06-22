埼玉県在住の20代女性・Tさんは4年前のその日、4人の幼い子供たちを連れて買い物に行っていた。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど3人は歩かせ、1人はベビーカー。彼らを連れて移動するのは、大変なことで......。＜Tさんからのおたより＞4年前、3歳の双子、2歳、1歳の子供たちを連れて日高市内のスーパーで買い物した帰りのことです。そのスーパーでは、駐車場まで行く