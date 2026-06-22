インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、6月から、資生堂ヘアメイクアップアーティスト阿保麻都香氏と共創する「美支度」シリーズを新たに展開し、アイウェアを通じて「新しい美容習慣」を提案する。第一弾として、肌印象を整えるレンズ「肌補正レンズ（同商品における「肌補正」とは、色の補色関係や色味の付加に着目し、肌の見え方に視覚的な印象変化をもたらすことを目指した考え方を指す）」全4種を