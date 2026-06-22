「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」不二家は、夏季限定の新フレーバー「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」を不二家洋菓子店で6月22日から発売する。不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ「不二家の生ドーナツ」シリーズから、初の夏季限定フレーバー「塩レモン＜瀬戸内産＞」が登場する。6月1日に発売した「不二家の生ドーナツ」は、ふわっとほどける生地と不二家自慢のシャンテリークリームが