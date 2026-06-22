松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、6月24日15時から、「超厚切りリブロースかつ」を発売する。今回、昨年好評だったメニューが復活する。やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴の「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げた。厳選されたリブロース肉を160gで用意しているので、食べ応えはもちろん抜群だとか。シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」以外にも、「超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食