ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド「エクセル」から、失敗知らずの極軽仕上げ眉マスカラ「フェードブロウマスカラ」を、8月4日に発売する。発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる。7月14日からエクセル公式オンラインショップ、Amazonで先行販売を開始する。「フェードブロウマスカラ」は、眉マスカラが苦手な人でも簡単に使える、ふんわり軽やかな仕上がりを叶える“失敗知らず