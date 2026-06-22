「ボートレース記者コラム仕事賭け事独り言」８日に亡くなった元デイリースポーツ記者の松下雄一郎さん。トラ番の前任はボートレース担当でした。レース部に在籍当時、記者は競輪担当だったので直接仕事で一緒になったことはありません。ただ、部会や内勤時に言葉を交わし、人柄に魅了された一人。“元同僚”として、哀悼の意を記します。“ヤンキースタイル”の風体。一見とっつきにくいが、実に低姿勢で謙虚、むしろ自