ファンに愛されている。楽天・吉井理人監督（６１）だ。２１日の対ロッテ（ＺＯＺＯマリンスタジアム）の試合前のこと。メンバー表の交換を終えてベンチに戻る際に、背番号８１は笑顔でスタンドに手を振った。視線の先にはロッテのユニホームを着たファンがうれしそうに手を振っている。楽天の監督になっても、ロッテファンから愛されている。前日、試合前に行われるメンバー表交換に現れた時も、ヤジ一つ飛ばなかった。昨シ