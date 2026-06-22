ボーナスの時期になると、高金利キャンペーンに惹かれて新しい銀行口座を作る人が増える。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「お金が貯まる人ほど口座を増やさない。銀行口座は減らす発想が大切で、老後を見据えるなら今のうちから“口座の終活”を始めたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／ShutterOK※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ShutterOK■気づけば「4つも5つも」の銀行口座ボーナスシーズンの到