アジアを中心に世界的な人気を誇るK-POPバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）にとって初となるワールドツアーの日本公演「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan」の詳細が発表され、特設サイトもオープンした。日本公演は9月26日、27日の2日間にわたり、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。【関連】PLAVE、バーチャルなのに過激ファンの被害？PLAVE初のワールドツアー「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」は