【モデルプレス＝2026/06/22】超特急の公式サイトが、6月22日に更新された。ユーキ（村田祐基）が、急性虫垂炎のため6月23日以降のイベントを欠席することがわかった。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急ユーキ、急性虫垂炎のためイベント欠席へ公式サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」と発表。「以降の復帰時期につきましては医師と相談の