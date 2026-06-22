岡山県庁 岡山県と赤磐市は、6月24日、合同でオンライン移住セミナーを開催します。 テーマは「住まい特集（空き家バンク、物件の探し方）」で、参加者を募集しています。 セミナーでは、先輩移住者から見た岡山・晴れの国ぐらしの魅力や体験談に加え、不動産の専門家から岡山県内の不動産情報や住まい選びで気を付けることなどの話があります。 申し込みは専用フォームからから行います。 参