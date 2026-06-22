計測機器を設置(瀬戸内市邑久町虫明) 瀬戸内海でカキが大量死した問題を受け、岡山県が海水の塩分の24時間計測を始めました。 こちらが海中の塩分を24時間計測する機器です。塩分を確認するにはその都度、現地に行ってのデータ回収が必要です。 岡山県は22日、瀬戸内市の邑久町漁業協同組合、備前市の伊里漁業協同組合と協力してこの機器を設置しました。 県の調査によりますと、2025年11月時点で産地