【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.205】急性悪性リンパ腫を患い、余命2ヶ月の宣告を受けた愛猫が7年も生き続けてくれている――。そんな驚きと喜びを噛みしめているのは、飼い主の9urumittoさん（9urumitto8888）。「正直、今でも奇跡だなと。エギルは私たち夫婦にとって、なくてはならない存在です。大人しくて優しくてかわいくて…。猫って、こんなに愛おしいんだと教えてくれました」◆精神的に辛そう