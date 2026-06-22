ＤｅＮＡ・入江大生投手（２７）が２２日、横須賀市の球団施設で練習し、２３日の中日戦（岐阜）での先発に備えた。先発転向した６年目の今季は６試合で０勝２敗、防御率６・５７。岐阜・長良川球場での登板は、アマ時代を含めて初めてとなる。地方球場の試合で気をつける点を問われると「やはり上空の風とかがすごいので」と即答。抑えだった昨年５月１３日の阪神戦（新潟）で、１―０と１点リードの９回２死、高寺にプロ１