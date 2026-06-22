女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年6月22日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝人生の一大イベントのひとつである結婚式。滞りなく進行できるよう、新郎新婦側も式場側もそつなく準備をするものですが……。「誰も座っていないテーブルがある披露宴に出席したのははじめて。ビックリしましたね」と話す、谷川紗耶