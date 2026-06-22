ヤクルト・山野太一投手が８勝目と甲子園初勝利をかけて２３日の阪神戦（甲子園）に先発する。６年目の左腕は高川学園３年時に夏の甲子園に出場しているが、プロ入りしてからは甲子園での登板がなし。昨年５月１０日に先発で聖地デビューを果たすはずだったが、数イニングを投げただけで降雨ノーゲーム。今回が仕切り直しの一戦となる。「プロでまだ投げていないので、投げてみたい思いはあります」と意気込んだ。チームは現