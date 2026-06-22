新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#366を６月21日（日）に無料放送した。６月21日（日）放送の#366では、2025年の『M-１グランプリ』優勝でブレイク真っ最中のたくろう・きむらバンドにフォーカス。今後増えてくる“バラエティ色の強い企画”に備え、きむらバンドを今のうちに東京のバラエティに順応させる特別企画