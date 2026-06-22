普段、何気なく使っている洗顔料。仕事や家事に追われて、長年同じ洗顔料を使い続ける方が多いかもしれませんが、「今は清浄機能にとどまらない『多機能洗顔』が好まれている」そうです。炭酸濃密泡洗顔「クリスタルホイップ」を手掛けるSHIRORUの牧大輝氏に洗顔料の最新情報を教えてもらいました。◆近年は洗顔の役割が大きく進化！洗顔といえば、洗って流すものだと思っていませんか？牧氏は「確かにそうしたイメージが主