2026年6月19日（日本時間）、オランダのユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」をウィレム・アレクサンダー国王夫妻とともに訪問された天皇皇后両陛下。病院視察後には、国王夫妻と別れのあいさつを交わされた。【写真】雅子さまの花柄ファッションコーデ全身姿を見る。ほか、晩さん会でお召しになったゴージャスな”ゴールドドレス”姿などその後、「アムステルダムの森公園」を訪問され、東日本大震災の