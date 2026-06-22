ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が、22日午前の投手練習での全体メニューを回避した。みずほペイペイドームに試合用ユニホームでグラウンドに姿を見せたが、先発陣との練習をせずに室内へと入った。この日午後には倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターが札幌遠征直後に本拠地ドームへと戻った。同コーチは「まあ、色々と。あす（23日に）確認します。中（室内で）でやれることもできます。あす来て確認