ソロアーティスト・EVAN（エヴァン）が、きょう22日にデジタルシングル「RIDE OR DIE」をリリース。それに合わせ、一問一答が到着した。【別カット】ありのままの姿が魅力的なEVANEVANは収録された2曲の作詞・作曲・プロデュースはもちろん、ビジュアルクリエイティブ全般にも主導的に参加し、自分だけの音楽の色彩を溶け込ませた。オルタナティブ・ロック・ジャンルのタイトル曲「Ride or Die」と、イージーリスニングなイン