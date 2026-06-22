男性9人組「超特急」の公式サイトが22日に更新され、メンバーのユーキ（31）が急性虫垂炎と診断されたことを報告した。同サイトで「超特急ユーキ急性虫垂炎に関するご報告」と題し、「弊社所属超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」と急性虫垂炎と診断されたことを報告した。「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます