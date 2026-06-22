現代美術家の横尾忠則氏（89）が22日、自身のXを更新。救急搬送されたことを明かした。【写真】娘と2ショット！親子初の大規模競作を行った横尾忠則横尾氏は「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された。車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつづった。続けて「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身